Вода из Карпат и живая пища: Могилевская рассказала о "странных" привычках

Популярная украинская певица Наталия Могилевская на съемках шоу "Привіт, 20-ті!" (где блеснула стройными ножками в латексном наряде), которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, рассказала, с чего начинается ее обычный день и почему она скучна для общества.

В откровенном интервью Наталия Могилевская призналась, что у нее нет никаких праздничных традиций. Более того, артистка ведет абсолютно уникальный способ жизни.

"Я совершенно необычно живу, и я необычный человек. Я не ем мяса, встаю утром, выхожу на улицу и рву подорожник или одуванчик на пробежке с собакой, кладу это все в салат и пью зеленый коктейль с листьями льна. Я ем только живую сырую пищу, воду мне привозят из Карпат, а если ее заморозить, она превращается в одну большую снежинку", – поделилась Наталия Могилевская в интервью журналистам канала "Украина".

Наталья Могилевская на съемках новогоднего шоу ТК "Украина" (фото: пресс-служба)

Артистка постоянно посещает своего "учителя" в Индии и учится видеть мир по-новому. Могилевская, которая ранее была частым гостем на вечеринках, сейчас наполняет свою жизнь иными благами:

"У нас в городе нет ни живого воздуха, ни живой воды. Мне не интересен алкоголь, и я не употребляю наркотиков, я очень скучный человек для общества. Единственное, что не скучно – я очень люблю жизнь и очень люблю людей! Люди – это последнее, что не скучно!" – рассказала артистка за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!".

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Отметим, ранее ведущая канала "Украина" рассказала о забавном знакомстве с Винником и Сердючкой.