Внук Григория Чапкиса непросто перенес хирургическую операцию: решил, что его бросили

Младший внук знаменитого украинского хореографа Григория Чапкиса Максим попал в больницу в США, где 5-летнему мальчику провели хирургическую стоматологическую операцию. Как призналась мама ребенка Эмбер, сынишка несколько часов не мог прийти в себя, и даже решил, что его бросили.
Об этом жена Грега Чапкиса сообщила в своем Instagram.
Она также отметила, что старший сын Николай, которому уже 12 лет, раньше значительно легче перенес подобную операцию в клинике.
"Максиму понадобилось около 4 часов, чтобы полностью проснуться. Он был расстроен, зол и сказал мне, что я его оставила. Я действительно плохо себя почувствовала тогда", - рассказала Эмбер о хирургической операции, проведенной в больнице в городе Вакавиль (Северная Калифорния).
Когда малыш окончательно пришел в себя, ему дали немножко сахара, и мальчик стал чувствовать себя лучше. Также Максим попытался самостоятельно встать с кровати. В конце концов мальчик сел в кресло на колесах, и показал палец вверх. Тогда Эмбер и "выдохнула".
5-летний Максим Чапкис перенес стоматологическую операцию (фото: instagram.com/amberchapkis)
Затем ребенок попросил маму сфотографировать его рот, чтобы посмотреть на свои новые зубы.
"Он сказал, что мне нужны золотые зубы. Я сказала ему, что все, что я могу себе позволить, - это серебро. Он был счастлив, и все вернулось в правильное русло", - отметила женщина.
Маленький внук Григория Чапкиса Максим после стоматологической операции (фото: instagram.com/amberchapkis)
Также она призналась, что все проведенные медицинские процедуры для сына сильно ее измотали.
Напомним, недавно 42-летний Грег Чапкис, который в Штатах руководит танцевальной школой, прилетал в Киев к своему заболевшему 91-летнему отцу, но спустя неделю он покинул Украину, причем без скандала не обошлось.