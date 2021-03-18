Внук Григория Чапкиса непросто перенес хирургическую операцию: решил, что его бросили

Она также отметила, что старший сын Николай, которому уже 12 лет, раньше значительно легче перенес подобную операцию в клинике.

"Максиму понадобилось около 4 часов, чтобы полностью проснуться. Он был расстроен, зол и сказал мне, что я его оставила. Я действительно плохо себя почувствовала тогда", - рассказала Эмбер о хирургической операции, проведенной в больнице в городе Вакавиль (Северная Калифорния).

Когда малыш окончательно пришел в себя, ему дали немножко сахара, и мальчик стал чувствовать себя лучше. Также Максим попытался самостоятельно встать с кровати. В конце концов мальчик сел в кресло на колесах, и показал палец вверх. Тогда Эмбер и "выдохнула".

5-летний Максим Чапкис перенес стоматологическую операцию (фото: instagram.com/amberchapkis)

Затем ребенок попросил маму сфотографировать его рот, чтобы посмотреть на свои новые зубы.

"Он сказал, что мне нужны золотые зубы. Я сказала ему, что все, что я могу себе позволить, - это серебро. Он был счастлив, и все вернулось в правильное русло", - отметила женщина.

Маленький внук Григория Чапкиса Максим после стоматологической операции (фото: instagram.com/amberchapkis)

Также она призналась, что все проведенные медицинские процедуры для сына сильно ее измотали.