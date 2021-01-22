Влад Яма в Майами отдохнул у украинского ведущего в домике с игуанами за 350 тыс. долларов

Влад Яма с семьей отправился на отдых в Майами (Флорида, США) и встретился со своим другом, известным украинским телеведущим и шоуменом Анатолием Анатоличем. Хореограф побывал у него в гостях и поделился с поклонниками своими впечатлениями.

Как признался король бального танца в Instagram в stories, такие поездки на берег Атлантического океана стали чуть ли не традицией.

Вместе с женой Лилианой с сыночком Леоном судья "Танцев со звездами" чудесно провел время в доме Анатолича, отточил мастерство катания на скейте (шоумен купил его за 200 долларов), насладился вкусными блюдами, которые шоумен приготовил на трехъярусном барбекю специально для своих гостей, а также понежился возле живописного пруда во дворе около открытого огня.

Влад Яма с семьей сходил в гости к Анатолию Анатоличу в Майами (фото: instagram.com/stories/vladyama_official)

Танцор также показал на видео, как ведущий хвастается блюдом из рыбы, которую он специально привез из Украины.

Анатолий Анатолич угощал Влада Яму с семьей чудо-блюдом из Украины (фото: instagram.com/stories/vladyama_official)

Ролик можно посмотреть по этой ссылке.

Влад Яма в гостях у Анатолия Анатолича в Майами в США (фото: instagram.com/stories/vladyama_official)

Как отметил сам Анатолич в Instagram, встречаться в январе с семьей Влада Ямы "на другой стороне океана становится хорошей традицией".

"Окружать себя хорошими людьми - первое правило счастливых людей!" - добавил ведущий.

Анатолий Анатолич и Влад Яма с семьями встретились в Майами (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Также Анатолич рассказал, что стоимость его домика в Штатах составляет около 350 тысяч долларов.

"Влюбился в это место", - признался он, рассказывая о своем домике с игуанами.

Анатолий Анатолич показал свой дом в Майами за 350 тысяч долларов (фото: instagram.com/stories/anatoliyanatolich)

Ранее сообщалось, что Влад Яма с женой и сыном очаровал зимними забавами на морозе.

Напомним также, что перед новогодними праздниками Влад Яма с семьей рассекретил свой особый талисман-игрушку на елку, купленный в Венеции.