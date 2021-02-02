Виталий Козловский пожаловался Егоровой на родной Львов: меня обзывали там "москалем"

Украинский певец Виталий Козловский рассказал, как его в детстве обижали в родном Львове за то, что он разговаривал на русском языке. По словам артиста, в детском саду его обидно называли "москалем". Но тогда он еще не понимал этих издевательств.

Об этом Козловский рассказал в интервью ведущей Снежане Егоровой на YouTube, которая уже не раз отличалась своими скандальными высказываниями против Украины.

"Когда я пошел в детский сад, у меня украинский хромал. И, придя в детский сад, я, как любой открытый ребенок, со всеми разговаривал так, как я понимал, как меня учили дома это делать. Я говорил по-русски. Меня все называли "мocкaль", "ты мocкaль!". Меня это совсем изначально не обижало. Но когда говорили со всей принебрежением и ненавистью, я думал: "За что? Что плохого я сделал? Только потому, что я говорил по-русски, бл ...?" - пожаловался Егоровой Козловский.

Потом Козловский адаптировался в детском коллективе. Он поведал, что "травили" за русский язык его дети, а воспитательницы всегда хорошо к нему относились.

Певец поделился с Егоровой, что рос в семье, где говорили и на украинском языке, и на русском, но тон задавала его мама. Она говорила по-русски.

Виталий Козловский пожаловался Егоровой на Львов

Как мы ранее сообщали, украинская ведущая Снежана Егорова, которая попала в скандал со своими антиукраинскими высказываниями, снова решила высказаться на тему русского и украинского языка.