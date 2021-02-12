Винник "зажжет" с Дорофеевой, а Мейхер споет оперу: все сюрпризы Голоса країни

Голос країни 2021 в четвертом выпуске 14 февраля порадует новыми талантливыми вокалистами, которые будут поражать зрителей. К ним присоединятся и украинские звезды, которые будут интриговать тренеров знакомыми голосами на слепых прослушиваниях.

Как рассказали Styler в пресс-службе "Голоса", на шоу появятся экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер и актер Виталий Борисюк.

Специальный выпуск проекта будет посвящен мировым хитам о любви. Ведь дата выхода особая - День святого Валентина, 14 февраля.

Также порадует зрителей своим участием и Надежда Мейхер. Певица удивит исполнением оперы, и это будет большим сюрпризом для коллег.

"Я пришла на "Голос країни", как когда-то Наталья Могилевская, Злата Огневич и Юрий Ткач. Хочу устроить тренерам настоящий сюрприз. Интересно, узнают они меня или нет", - интригует Мейхер.

Надежда Мейхер на "Голосе страны"

Удачу на сцене испытает и актер Виталий Борисюк, муж Ольги Сумской.

В четвертом эпизоде зрители смогут увидеть ожесточенную борьбу за участника между тренерами, флирт Олега Винника с Надеждой Дорофеевой.

Зрителей впечатлит также графический дизайнер со сказочным голосом Ірина Бояркина. Она исполнит хит артиста Chris Isaak "Wicked Game".

Удивит своим необычным вокалом и фанат "Голоса країни" Андрей Смерека. В прошлом году парень уже приходил на шоу вместе с сестрой, но исполнить песню побоялся. В этом году вокалист решил не терять шанс и принять участие в онлайн-кастинге.

Виталий Борисюк на "Голосе країни"

Артист исполнит песню Тины Кароль под названием "Твои грехи", но сможет ли он своим вокалом развернуть тренеров, увидим уже 14 февраля.

Четвертый выпуск "Голоса країни" можно будет увидеть в воскресенье, 14 февраля в 21:00 на "1+1".