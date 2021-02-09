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Мать Доминики Ющенко оправдалась за провал дочки на Голосе країни 2021

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 12:18
Мать Доминики Ющенко оправдалась за провал дочки на Голосе країни 2021 Доминика Ющенко на шоу Голос країни (фото: пресс-служба 1+1)
Автор: Светлана Мащенко

На шоу "Голос країни" 2021 пришла внучка экс-президента Виктора Ющенко, которая несколько разочаровала своим выступлением. Девушка спела известный хит группы KAZKA под названием "Плакала", но тренерские кресла к ней не повернулись. Позже мама 20-летней Доминики высказалась в соцсетях о пении дочки.

Об этом Виталина Ющенко написала на своей странице в Instagram.

Дочь Ющенко говорит, что Доминика осуществила свою мечту - попала на "Голос", но, к сожалению, переволновалась. В результате дочь не прошла дальше этапа слепых прослушиваний.

"Ну что же, мечта дочери осуществилась, она попала на отбор шоу "Голос країни", о котором мечтала долгих семь лет. Растерялась, да и волнение дало о себе знать", - пишет дочь Виктора Ющенко.

Она отметила, что все приходит с опытом, и это - только первая ступень к успеху, а дальше - будет лучше.

"Первый раз на большой сцене и перед такой важной аудиторией сыграл свою злую шутку", - добавила Виталина.

Виталина Ющенко оправдалась за неудачу дочки (instagram.com/vitalinayushchenko)

Отметим, что во время выступления Доминики Дмитрий Монатик сказал, что она сильно волновалась, и это отразилось на пении.

Отметим, что третий выпуск "Голоса країни" был достаточно звездным. На слепые прослушивания пришла даже соперница Дмитрия Монатика по Х-Фактору Мария Рак.

Также мы писали, что Мила Нитич вернулась на шоу "Голос країни" и произвела фурор своими вокальными способностями.

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