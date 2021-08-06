Эти везунчики встретят настоящую любовь до конца лета: найдите свой знак Зодиака в списке!

Овен

Хаял считает, что начало месяца сулит одиноким Овнам много перспективных знакомств. Вполне возможно, что спонтанная романтическая встреча станет началом бурного романа да еще и с перспективой.

Лев

В августе Львы окажутся в центре внимания противоположного пола. И для тех представителей знака Зодиака, чье сердце свободно, а душа хочет полета, такая ситуация - прекрасный повод изменить сложившуюся ситуацию в личной жизни.

Козерог

Конец лета станет для вас очень благоприятым временем для отдыха. Спонтанное путешествие в это время станет первым шагом к позитивным изменениям в личной жизни. Особенно это касается одиноких сердец. Алекперов говорит, что судьбоносное знакомство - не за горами.