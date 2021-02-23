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Весна начнется со снегопадов и морозов: синоптики показали новые карты

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие две недели не порадует ни особо теплой погодой, ни отсутствием осадков. Ожидается одна волна похолодания уже в ближайшие дни, а вторая наступит в первые дни марта. Также в большинстве областей синоптики прогнозируют сильные снегопады.

Такая синоптическая ситуация видна на картах погодного информера Gismeteo.

На востоке Украины уже со вторника, 23 февраля, зайдет холодная масса и температура опустится в ночные часы до -16 -15 градусов, днем ожидается от -7 до -5 градусов. После 25 февраля потеплеет до +8 градусов, но синоптики прогнозируют снег, снег с дождем и дожди. Март начнется с похолодания и снегопадов. 1-3 марта будет идти снег, а 4 марта ночная температура снова упадет до -13 -11 градусов ночью и -5 -3 градусов днем.

Карта погоды в Харькове

В южных областях ожидается понижение температуры и мокрый снег 24-25 февраля. Потом снова потеплеет и выглянет солнце. В начале марта ожидается понижение температуры до -4 градусов в ночные часы, днем от +1 до +3 градусов. Возможны дожди.

Карта погоды в Одессе

На севере с 23 февраля погодные условия сильно ухудшатся. Холодный циклон принесет до -12 градусов ночью и сильные снегопады. С 25 февраля снова потеплеет, но будет идти мокрый снег и снег с дождем. Март начнется с похолодания ночью до -4 градусов, а с 4 марта температура в ночные часы упадет до -10 -8 градусов, днем ожидается от -4 до -1 градуса.

Карта погоды в Чернигове

В западных областях в последнюю неделю февраля ожидается до +9 градусов днем, ночью от 0 до +2 градусов. С 26 февраля будет идти снег, мокрый снег и снег с дождем. Март начнется с теплой погоды, но с дождями. А после 4 марта температура упадет до -7 -5 градусов ночью, а днем ожидается от +1 до +3 градусов.

Карта погоды во Львове

В Киеве ближайшие ночи будут холодными, до -7 градусов, ожидается мокрый снег и снег с дождем. С 25 февраля снова потеплеет, но ожидается много осадков. Первые дни марта будут с дождями, ночью до -3 градусов, днем от +2 до +6 градусов. После 4 марта придет новая волна холода, ожидается ночью до -9 градусов, днем от -2 до -1 градуса.

Карта погоды в Киеве

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали области, где резко похолодает.

А также рассказывали о том, что метеорологи дали печальный прогноз погоды на весну в Украине.

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