Не верьте слухам и составьте план: женский гороскоп с 4 по 10 октября

Гороскоп на октябрь 2021 года говорит о том, что середина осени принесет много позитивных событий в разных сферах жизни. До 7 октября ситуация будет немного напряженной в сфере личных отношений из-за положения планет, но потом все войдет в норму.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 4 по 10 октября. Об этом информирует Assol.

Овен

Вы захотите всем управлять и высказывать людям собственное мнение. И мало, кому удастся избежать вашей критики. Но не стоит так усердствовать, так как придется расплачиваться за такое поведение. Наказывайте только ленивых, а хорошим людям раздавайте улыбки и награды. Не откладывайте на потом решение официальных вопросов. В неожиданных ситуациях используйте логику и терпение. Не совершайте резкие и поспешные действия в личных отношениях.

Телец

Профессиональные планы поглотят вас с головой, есть шанс раскрыть интригу или важную информацию о конкурентах. Обсудите эту информацию с партнерами или начальством. Пришло время сдержать данные обещания другим людям. Рискуйте, так как удача будет на вашей стороне. Если что-то идет не по плану – не переживайте, неожиданные изменения в планах могут пойти вам на пользу. Отправляйтесь на свидание вслепую или на встречу с новым интернет-знакомым.

Близнецы

Вы будете общительными и жизнерадостными, планеты будут к вам благосклонны. Не проявляйте упрямство на работе, наблюдайте за ситуацией и занимайтесь своими делами. Неприятности на этой неделе пройдут мимо вас или зацепят совсем легко. Старые вещи покажутся вам в новом свете и начнут сдвигаться с мертвой точки замершие задачи. На выходные планы не меняйте, но отдайте предпочтение своим близким и обещаниям.

Рак

Не доверяйте слухам и различным новостям, держитесь подальше от завистливых и ворчливых людей. Профессиональные задачи вас порядком утомили и пришло время позаботиться о своем состоянии и отдохнуть от стрессов. Вернуть хорошее настроение помогут фитнес или танцы. Есть шанс получить выигрыш или оказаться в точке удачного стечения обстоятельств. Планеты будут способствовать построению любовных планов, свиданиям и флирту. Рискните и у вас могут завязаться отношения "как в кино".

Лев

Неделя будет сумбурная, но довольно успешная. Добиться признания и завести новых друзей вам не составит труда, вы будете в центре внимания. На работе возможна излишняя чувствительность к поведению коллег. Избегайте людей, которые вам не по душе, так как обиды будут долго держаться в вашей памяти. В любви проявите осторожность, романы и дела друзей будут для вас особенно интересны. Обещания в порыве чувств могут привести к неразберихе в отношениях.

Дева

Самое лучшее средство от осенней хандры – обзавестись новым хобби или влюбиться. Ваше любопытство на этой неделе будет мешать заниматься обычными делами, поэтому занимайтесь необычными. Уделите внимание родственникам – встречи пройдут в теплом семейном кругу, а вы завоюете симпатию от старшего поколения. В личной сфере сплошная полоса удач, но воздержитесь от признаний и обещаний до выходных.

Весы

Причин жаловаться на этой неделе у вас точно не будет, но позаботиться о здоровье и хорошем настроении вам придется самостоятельно. Пройдитесь по магазинам, купите себе новый свитер или приятный осенний аксессуар. Все недоразумения на работе решаться быстро, вам подскажут новую идею или как использовать вашу собственную. В личной сфере ожидается период радости и успеха, но будьте осторожнее на выходных – кто-то может вмешаться в ваши дела.

Скорпион

Первая неделя октября принесет мечтательное и спокойное настроение. Избегайте рискованных дел и людей, которые вам не нравятся. Интуиция будет очень обострена – можете услышать слова, которые никто не произносил вслух. Ваши идеи в профессиональном плане будут необычными, но точно сработают. В семье кто-то будет нуждаться в помощи или утешении, найдите время для тех, кто в вас нуждается. В любви будет все спокойно, вероятны неожиданные свидания.

Стрелец

Не обещайте близкому человеку, что решите все его проблемы и будете всегда рядом. Ситуация может измениться в любой момент и у вас не будет ни одной свободной минуты. Важные задачи наконец начнут двигаться вперед и набирать обороты. Если вы мечтаете о новой работе – займитесь поисками сейчас. Также стоит уделить время спорту. На выходных стоит поговорить с близким человеком и предложить забыть все ссоры и споры. Можно побыть наедине или отправиться на прогулку.

Козерог

На первый план выйдут домашние дела. Вам придется помогать родственникам, решать служебную проблему, разделять с партнером обязанности. Ваши домашние могут жаловаться на жесткий подход, но результатом останутся довольны. Постарайтесь прекратить конфликт с человеком, который на вас обиделся. Одинокие Козероги придут к выводу, что определенная дружба для них имеет больше значения, чем они думали.

Водолей

Вас ожидает много дел и задач, получится убедить других людей в своей правоте. Появится шанс запустить выгодное дело или поступит интересное предложение о работе. На работе раскроется давняя проблема и коллега изменит свое поведение. Выходные прекрасно подходят для семейных посиделок. Воспоминания и разговоры придадут вам храбрости и сил, а родные дадут почувствовать себя нужной и любимой. В отношениях одиноких ожидает сватовство, доверьтесь вкусу своих друзей.

Рыбы

Не позволяйте никому вмешиваться в свои дела. Сейчас вы будете недоверчивы более, чем обычно и захотите перестраховаться. Ближайшая неделя – не лучшее время для риска и необдуманных решений. Позаботьтесь о спокойствии и порядке, воздержитесь от конфликтов. На выходных отправляйтесь на различные мероприятия. Сможете весело провести время, узнать новости о друзьях. В любви не упускайте свой шанс и заведите новое знакомство.