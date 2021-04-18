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Вербное воскресенье в 2021 году: когда отмечаем и какие запреты нарушать нельзя

Автор: Lite

Вербное воскресенье в 2021 году будет отмечаться через неделю, 25 апреля. Этот праздник имеет переходящую дату и отмечается в шестое воскресенье Великого поста, ровно за одну неделю до Пасхи.

Почему этот праздник важен для христиан и какие запреты нельзя нарушать – читайте в нашем материале ниже.

Что отмечают в Вербное воскресенье

Этот день посвящен торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим. Перед этим Христос воскресил праведного Лазаря, а слухи о чуде уже пошли по всем городам. В Иерусалим Иисус въехал верхом на осле, а его вышли встречать люди, которые осыпали его путь цветами и пальмовыми ветвями. К ногам Христа клали одежду.

Обычаи Вербного воскресенья

Подготовка к празднику обычно начинается за несколько дней – люди срезают веточки вербы и ставят дома в воду, чтобы они распустились. Веточки вербы символизируют цветы и пальмовые ветви, которыми встречали Иисуса в Иерусалиме. У православных верба имеет и собственное значение – она символизирует добродетель и новую жизнь.

С вечера субботы в церквях проходят праздничные богослужения и освящение вербы. Эти веточки хранят потом целый год – они имеют защитную силу.

Главные запреты на Вербное воскресенье

  • Нельзя убираться в доме и заниматься бытовыми делами – это сулит несчастье.
  • Нельзя заниматься физическим трудом.
  • Нельзя ругаться, ссориться, кричать и сквернословить. Так можно навредить не только себе, но и родным.
  • Нежелательно расчесывать волосы и заплетать сложные прически.
  • Запрещается посещать увеселительные заведения, громкое веселье и распивать алкоголь. В этот день принято отмечать тихо и по-семейному.
  • Нельзя выбрасывать старые веточки вербы, которые были в доме с прошлого года. Их после праздника нужно аккуратно сжечь. Считается, что за 12 месяцев они впитали в себя весь негатив.
  • Нельзя в Вербное воскресенье выгонять скотину на пастбище – это сулит животным много болезней.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, какие могут быть ограничения на Пасху.

А также рассказывали о том, какие праздники будем отмечать в мае 2021 года.

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