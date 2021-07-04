Венера соединяется с Марсом: кому это время принесет успех, а кто - в опасности

Эксперт говорит, что это событие будет происходить с 4 по 23 июля. В это время нам захочется приключений в любви и отношениях, страстей, отношения будут завязываться активно.

В то же время Сатурн будет сдерживать и не давать полностью отдаться чувствам, что-то будет ограничивать либо так будут складываться обстоятельства.

Астролог говорит про возможность охлаждения в отношениях или же переход их на новый более серьезный уровень, например регистрация брака или взятие на себе определенных обязательств, например, финансовых.

"Неконтролируемая страсть, граничащая с агрессией, гнев, от ненависти до любви один шаг - такие будут чувства в июле", - говорит Арина.

Из-за такого соединения будут то безумные порывы любви, то просто захочется "придушить" партнера. Возможно острое чувство неудовлетворенности от отношений, желание что-то изменить. Ревность, чувство собственничества и разочарование в любимом человеке.

При всем при этом в этот период появится вероятность встретить человека для серьезных отношений, так как планеты будут во Льве, то притягиваться будут яркие, харизматичные, творческие, эксцентричные личности. Это могут быть популярные, статусные и влиятельные личности. Влияние Сатурна может провоцировать на роман с начальником или подчиненными.

В бизнесе и финансах могут возникать новые партнерские отношения, коллаборации. Лучше всего, если ваш партнер будет старше вас по возрасту или по статусу и совместные предприятия вы будете организовывать благодаря опыту партнеру.

Могут всплыть болезненные ситуации, связанные с деньгами и разделом имущества. Большая вероятность растратить финансы и силы на удовлетворение личных прихотей, развлечения, подарки.