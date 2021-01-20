ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ведущий "Орла и Решки" чуть не погиб: так страшно не было никогда в жизни 

Уганда, Среда 20 января 2021 20:00
Ведущий "Орла и Решки" чуть не погиб: так страшно не было никогда в жизни 
Антон Зайцев был в шаге от смерти (фото: instagram.com/anton_zaytsev6)
Автор: Светлана Мащенко

На экваторе, в самом центре Африки находится ее гигантское голубое сердце - озеро Виктория. Именно к этому невероятному чуду света отправилась команда тревела "Орел и Решка". Уик-энд заставил ведущих пережить весь спектр эмоций: восторг от озера, удивление от местной пищи, ужас от условий жизни людей и, конечно, адреналин. У ведущего программы Антона Зайцева его было даже слишком, ведь тамошнее развлечение чуть не стоило ему жизни.

"Озеро Виктория дало жизнь огромной африканской реке Нил. Она считается самой длинной на планете. Нил берет свое начало в северной части озера Виктория, преодолевает саванны, пустыни, гигантские мегаполисы и через шесть тысяч километров впадает в Средиземное море. В самых истоках Нила образовались опасные пороги. Здесь устраивают экстремальные развлечения - рафтинг по бурной реке", - рассказывает он.

Ведущий &quot;Орла и Решки&quot; чуть не погиб: так страшно не было никогда в жизни Ведущий &quot;Орла и Решки&quot; чуть не погиб: так страшно не было никогда в жизни Ведущий &quot;Орла и Решки&quot; чуть не погиб: так страшно не было никогда в жизни Ведущий &quot;Орла и Решки&quot; чуть не погиб: так страшно не было никогда в жизни 
Антон Зайцев был в шаге от смерти (фото: пресс-служба Нового канала)

Антон не мог пройти мимо такой возможности. Поэтому, заплатив 160 долларов, отправился навстречу опасным приключениям.

"Для разогрева встречаем первый порог под названием "утренний душ". На самом деле, адреналин зашкаливает, но это еще "детский порог". Следующие десять километров встречаем пороги, где каждый опаснее предыдущего. Но ни одно из этих испытаний не может сравниться с тем, что ожидало нас дальше", - вспоминает ведущий Нового канала.

В конце маршрута Антон доплыл до порога пятой категории сложности, который назвал "гигантской мясорубкой". И не зря, ведь здесь он был в шаге от смерти. Его лодку накрыло невероятно сильным потоком, и ведущий оказался под водой. Вынырнуть было почти невозможно.

"Этот порог надо было проходить ближе к берегу, где течение чуть слабее. Но я растерялся. Мой капитан пытался свернуть в сторону сам, но понял, что не успевает, поэтому решил пройти порог на скорости. Но и это не удалось, поэтому лодка перевернулась. Я пытался найти хоть какую-то опору, чтобы вынырнуть и набрать воздуха, но течение тянуло вниз, а вода сильно била по голове. Так страшно мне не было никогда в жизни", - признался Зайцев.

Ведущие шоу "Орел и Решка" побывали в Уганде

Ранее мы писали про экзотическую страну рядом с Украиной, в которой можно увидеть местную "сахару", каньоны и подводный лес.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Стиль жизни Орел и Решка

Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь