ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Василиса Фролова показала первое фото с новорожденным сыном: ехала в роддом и рыдала

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 10:48
Василиса Фролова показала первое фото с новорожденным сыном: ехала в роддом и рыдала Василиса Фролова родила сына (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

Василиса Фролова родила ребенка. Своего сына ведущая назвала Родионом. Мальчик появился на свет 7 марта. И вот теперь звезда делится фотографиями малыша.

Новый снимок с сыном Фролова опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Фото было сделано в родильном доме.

"Это первая фотография с сыном в галерее моего телефона. Их за сутки уже несколько сотен. Есть лучшие, но это реально первая настоящая! Уровень окситоцина зашкаливает, я еще в других измерениях, но за час до этого я ехала в роддом и рыдала..." - призналась Фролова.

Василиса Фролова показала первое фото с новорожденным сыном: ехала в роддом и рыдала

Василиса Фролова с сыном (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Также ведущая высказала "невероятную благодарность большому профессионалу доктору Масло Дмитрию Николаевичу за мгновенно принятое верное решение", а также за слаженную командную работу специалистам роддома и "за космические темпы работы высшего сорта".

"Конечно, я нахожусь сейчас в космосе, но сюда я попала благодаря людям, которые полностью преданы своему делу. Встречайте Родиона", - добавила Василиса.

Где рожала Фролова

Ведущая рожала в роддоме Adonis, что находится в пригороде Киева.

Естественные роды при одноплодной беременности с пребыванием в палате стоят здесь от 49 900 до 54 190 грн.

Если же пациентка наблюдала беременность в этом роддоме, то цена меньше и составляет от 40 тысяч гривен.

Пребывание беременной в палате в течение суток обходится роженице около трех тысяч гривен.

Василиса Фролова показала первое фото с новорожденным сыном: ехала в роддом и рыдалаВасилиса Фролова показала первое фото с новорожденным сыном: ехала в роддом и рыдалаВасилиса Фролова показала первое фото с новорожденным сыном: ехала в роддом и рыдала

Вот так выглядят палаты в роддоме, где рожала Фролова (фото: adonis.com.ua)

Ранее Фролова рассекретила свой вес на последнем месяце беременности.

Также недавно известный телеведущий Анатолий Анатолич с семьей рассекретили пол третьего ребенка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Василиса Фролова преступления
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Дети-спортсмены "разгромили" вагон Укрзализныци: проводница показала видео
Дети-спортсмены "разгромили" вагон Укрзализныци: проводница показала видео