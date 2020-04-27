Улыбайтесь и вы будете здоровы: психолог развеяла мифы об иммунитете

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Правда ли, что "В плохом настроении виноват хороший иммунитет"

Тема иммунитета сейчас как никогда актуальна. Причем каждый укрепляет его по-своему: кто-то выбирает витамины из аптеки, кто-то налегает на чеснок, лимон и имбирь. А кто-то считает, что иммунитет зависит от настроения. Журналисты «Ранку з Україною» на канале «Украина» узнали, от чего зависит иммунитет и можно ли его укрепить.

Японские биологи считают: «В плохом настроении виноват хороший иммунитет». Психолог рассказала, разделяет она такое мнение и можно ли укрепить иммунитет «правильным» настроением.

«Ученые изучили этот вопрос и выяснили, что психическое напряжение помогает человеку справиться с инфекционными заболеваниями», – отметила психолог Наталья Подлесная в эфире канала «Украина».

Дело в том, что в случае вирусной угрозы, клетки иммунной системы активируются и забирают из организма аминокислоты, которые нужны для выработки «гормонов радости». Вот почему больные люди часто бывают не в настроении.

«Инфекционные заболевания почти всегда сопровождают усталость, раздражение и плохое настроение», – комментирует эксперт.

И это нормально. Ведь таким образом организм борется с болезнью. Ресурса на то, чтобы еще и улыбаться, просто не хватает. Поэтому не надо обижаться, если во время болезни люди бывают раздражительны. И если раньше мы все были уверены, что больному надо обязательно улучшать настроение, то теперь у ученых мнение иное.

«20-50 лет назад считалось, что хорошее настроение избавляет от болезней. Нам всегда говорили – улыбайтесь и вы будете здоровы. Но оказалось, что это миф. Более того, улучшить иммунитет невозможно никаким способом. Он или есть, или его нет», – рассказала Наталья Подлесная.

Поэтому реклама так называемого «противовирусного набора» – лимон, имбирь и чеснок – не более чем маркетинговый ход. Но это не повод запустить свое здоровье. Любая болезнь проходить быстрее, если позаботиться о полноценном сне и чередовании работы с отдыхом. А главное – верить в свое выздоровление. Здоровый образ жизни – это главное, что вы можете сделать для укрепления своей иммунной системы.

Напомним, ранее эксперты рассказали, чем опасны антисептики для человеческого организма.