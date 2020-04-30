Укрепляет иммунитет и здоровье: Настя Каменских научила, как навсегда распрощаться с негативом

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица радует поклонников практическими советами из области психологии

Настя Каменских в рамках своего 21-днегого курса-марафона “Жизнь в стиле NK” дает практические советы по саморазвитию, самосовершенствованию, раскрытию потенциала и "прокачке" навыков и талантов. Так, Настя успела даже рассекретить любимые рецепты простых. вкусных полезных блюд и сладостей, которые не навредят фигуре. А в четверг (30 апреля), который традиционно проходит под знаком желтого цвета (в этот день артистка рекомендует наполняться энергией именно от этого оттенка и максимально окружить себя всеми его тонами), звезда решила поговорить о позитивном мышлении и методах избавления от негативных настроек.

Артистка напомнила, что умение радоваться жизни укрепляет здоровье и способно повысить даже защитные силы организма.

“Позитивное мышление очень важно. Оно активизирует в нас хорошие чувства и эмоции: счастье, радость, удовлетворенность собой. А это в свою очередь влияет не только на психологическое здоровье, но и помогает укреплять иммунитет! И что очень важно - позитивные мысли вызывают вдохновение, стремление познавать мир, пробовать новое и подсознательно приближают нас к исполнению наших желаний!" - поделилась интересными фактами певица.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя предложила поклонникам выполнить несколько заданий, которые помогут перестроиться на позитивный лад и прогнать прочь негативные мысли.

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"Задание 1. Анализируем свои мысли.

Если вы заметили, что вы где-то допустили негативную мысль, например: "я не смогу", "у меня не получится", "мне не нравится". Вернитесь в этот момент и мысленно перефразируйте ее на “у меня это получится”. Таким образом, вы даете установку своему мозгу и изначально задаете правильный оптимистичный вектор для всех процессов.

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Задание 2. Вспомните 5 последних нехороших ситуаций вашей жизни и найдите 5 позитивных или выгодных для себя моментов в каждой из них.

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Задание 3. Пообщайтесь со своим прошлым. Сядьте, закройте глаза и представьте, что вы говорите с кем-то, кто вас обидел. Расскажите ему о своих чувствах и скажите, что прощаете его. Или если вас не отпускает ваша личная проблема, представьте, как она сгорает в огне или рассыпается и исчезает от удара.Представьте это как можно подробнее. Повторите пока не почувствуете, что отпустили ситуацию

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Задание 4. Практикуйте аффирмации. Вы можете воспользоваться моими или написать свои. Говорите их вслух и прочувствуйте каждое слово! Это правда работает!" - заверила певица.

Ранее Настя Каменских показала свою "сексуальную" стирку и позбавила оригинальным роликом на домашнюю тематику.