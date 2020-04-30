Зміцнює імунітет і здоров'я: Настя Каменських навчила, як назавжди розпрощатися з негативом

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка радує шанувальників практичними порадами з області психології

Настя Каменських в рамках свого 21-днегого курсу-марафону "Життя в стилі NK" дає практичні поради по саморозвитку, самовдосконаленню, розкриттю потенціалу і "прокачуванню" навичок і талантів. Так, Настя встигла навіть розсекретити улюблені рецепти простих, смачних і корисних страв та солодощів, які не нашкодять фігурі. А в четвер (30 квітня), який традиційно проходить під знаком жовтого кольору (у цей день артистка рекомендує наповнюватись енергією саме від цього відтінку і максимально оточити себе усіма його тонами), зірка вирішила поговорити про позитивне мислення і методи позбавлення від негативних установок.

Артистка нагадала, що вміння радіти життю зміцнює здоров'я і здатне підвищитинавіть захисні сили організму.

“Позитивне мислення дуже важливо. Воно активізує в нас добрі почуття і емоції: щастя, радість, задоволеність собою. А це в свою чергу впливає не тільки на психологічний стан, але і допомагає зміцнювати імунітет! І що дуже важливо - позитивні думки викликають натхнення, прагнення пізнавати світ, пробувати нове і підсвідомо наближають нас до виконання наших бажань!" - поділилася цікавими фактами співачка.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя запропонувала шанувальникам виконати кілька завдань, які допоможуть налаштуватися на позитивний лад і прогнати геть негативні думки.

⠀

"Завдання 1. Аналізуємо свої думки.

Якщо ви помітили, що ви десь допустили негативну думку, наприклад: "я не зможу", "у мене не вийде", "мені не подобається". Поверніться в цей момент і подумки перефразуйте її на "у мене це вийде". Таким чином, ви даєте установку своєму мозку і спочатку задаєте правильний оптимістичний вектор для всіх процесів.

⠀

Завдання 2. Згадайте 5 останніх нехороших ситуацій вашого життя і знайдіть 5 позитивних або вигідних для себе моментів у кожній з них.

⠀

Завдання 3. Поспілкуйтеся зі своїм минулим. Сядьте, закрийте очі і уявіть, що ви говорите з кимось, хто вас образив. Розкажіть йому про свої почуття і скажіть, що прощаєте його. Або якщо вас не відпускає ваша особиста проблема, уявіть, як вона згорає у вогні або розсипається і зникає від удару. Уявіть це як можна детальніше. Повторіть поки не відчуєте, що відпустили ситуацію

⠀

Завдання 4. Практикуйте афірмації. Ви можете скористатися моїми або написати свої. Говорите їх вголос і відчуйте кожне слово! Це правда працює!" - запевнила співачка.

Раніше Настя Каменських показала своє "сексуальне" прання і повеселила оригінальним роликом на домашню тематику.