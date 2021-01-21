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Украину ждет аномальная весна: синоптик ошарашил прогнозом

Автор: Людмила Жукова

Весна 2021 в Украине будет аномальной и поздней. Дело в том, что температуры этого сезона будут такие же, как зимой. Такой неутешительный прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

Об этом он сообщил изданию "Сегодня".

По мнению эксперта, 2021 год по классификации Брюсова календаря является годом Сатурна. Всего есть 7 классификаций. Например, прошлый был годом Луны, 2022 будет годом Юпитера. Также есть года Венеры, Марса, Меркурия и Солнца.

От этого напрямую зависят и погодные условия. Так, год Сатурна характеризуется поздней весной, холодным и сырым летом, нетерпеливой осенью и ранней зимой.

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"Весна холодная, деревья распускаются поздно, трава медленно идет в рост. Лето нежаркое, с ветрами и дождями, но июнь теплый, осень холодная и с дождями. Зима продолжительная, с жесткими морозами", - рассказал Горбань.

Синоптик отметил, что в марте в Украине могут быть существенные осадки - снег, дождь. Во второй половине месяца потеплеет, но май будет непривычно холодным.

Горбань считает, что настоящая весна придет в конце апреля, однако позже также вероятно похолодание с дождями. Также он сообщил, что вполне вероятно, что в конце мая будет очень жарко, а потом снова похолодает. Будут так называемые температурные качели.

Как мы ранее сообщали, синоптики рассказали о погоде в феврале в Украине. Намечаются "температурные качели".

Также мы рассказывали, что климатологи дали прогноз для Украины на 2021 год.

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