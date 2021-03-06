В Украину возвращаются морозы: где будут сильные "минусы"

Холоднее всего, согласно прогнозу, будет на Севере и Востоке. Здесь 9-10 марта температура снизится днем до -1 градуса, а ночью термометры могут показать до -9 мороза.

На Западе и Юге сильных морозов не будет, но во вторник-среду также ожидается похолодание.

А вот со следующей среды температура начнет повышаться до весенних значений. С 11 по 14 марта днем ожидается до +8 градусов, а на Юге до +11 тепла. Но вторая половина следующей недели будет дождливой, не исключены даже первые весенние грозы.

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Погода в Украине, прогноз на 10 дней (скрин: gismeteo)