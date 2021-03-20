В Украину возвращаются двузначные морозы: где ожидать похолодание

По данным синоптиков Укргидрометцентра, максимальные ночные морозы ожидаются в Черновицкой области и достигнут отметок в -10 градусов. В остальных областях западной части Украины ожидается не более -3… -8 градусов. От -1 до -5 мороза будет в центре, на севере, юге и востоке страны в темное время суток.

Днем по данным синоптиков в большинстве областей ожидается примерно одинаковая температура - +4… +7 градусов. На юге страны, а также в некоторых западных регионах днем показатели тепла поднимутся до +8 градусов.

Погода в Украине 21 марта (карта: meteo.gov.ua)

Метеорологическая компания Ventusky при этом предупреждает о более значительных ночных морозах. По данным синоптиков, в Закарпатской и Ивано-Франковской области локальные морозы могут доходить до -16 градусов. Во Львовской области – до -13 градусов. При этом в среднем на западе и севере Украины ночью ожидается -5… -9 градусов. На остальных территориях -2… -6 градусов.

При этом днем по данным центра на западе и севере страны также ожидаются отрицательные знаки у термометров. Ожидаемые минимумы – до -4… -7 градусов. На востоке и в центре - -3… +2 градуса. "Плюсовые температуры" завтра ожидают только жителей юга.

Погода в Украине 21 марта ночью и днем (карта: ventusky.com)