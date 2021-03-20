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В Украину возвращается похолодание и мокрый снег: синоптики назвали дату

Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине принесет похолодание с осадками в виде мокрого снега уже с начала следующей недели, однако в это воскресенье, 21 марта, за счет влияния антициклона будет преимущественно сухо.

Такой прогноз на 21-23 марта дали синоптик Наталка Диденко и в Укргидрометцентре.

Отмечается, что в Луганской области 21 марта вероятен местами незначительный мокрый снег.

В понедельник, 22 марта, ожидается похолодание. Также пройдет мокрый снег в западных, северных и местами центральных областях.

23 марта такие осадки накроют уже всю Украину, минуя только большинство западных областей.

Синоптики предупреждают, что во вторник усилится ветер на Юге, и местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит около +2... +8 градусов, а в ночное время ожидается от -7 до -1 градуса (во вторник на Юге будет около нуля).

При этом, согласно прогнозу Диденко, затем начнется постепенное потепление.

Погода в Украине 21 марта - метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз до конца марта и рассказали, когда установится теплая погода.

Также мы писали, что Карпаты накрыла метель и засыпало снегом, и в сети показали зрелищное видео внезапной зимы 20 марта.

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Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
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