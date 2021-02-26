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В Украину снова возвращается холод и мокрый снег: где ждать непогоду

Новина українською → Пятница 26 февраля 2021 11:41
В Украину снова возвращается холод и мокрый снег: где ждать непогоду Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в последние выходные зимы принесет сильное похолодание, штормовой ветер и местами осадки в виде мокрого снега.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, в Украину движется новый холодный атмосферный фронт. Кроме понижения температуры, ожидаются дожди, местами мокрый снег и сильный штормовой ветер.

"Февраль в Украине закончится похолоданием и сильным ветром. Холодный атмосферный фронт, который сейчас где-то над Польшей, Германией, придет к нам уже в ближайшую ночь и принесет на субботу-воскресенье осадки. Дожди и даже местами мокрый снег. Осадки будут периодическими и преимущественно небольшими", - предупредила синоптик.

В Украину снова возвращается холод и мокрый снег: где ждать непогоду

Карта погоды

Она отметила, что мокрый снег возможен из-за холодного фронта. Холодный воздух начнет распространяться и уже в субботу высокие температуры воздуха резко сменятся более умеренными.

"В субботу-воскресенье в большинстве областей Украины предусматривается +2 +7 градусов, только завтра еще на Юге и местами на Западе до +6 +9 градусов. К похолоданию присоединится северо-западный ветер, порывы которого на выходных могут достигать штормовых", - сообщила Диденко.

В Украину снова возвращается холод и мокрый снег: где ждать непогоду

Карта погоды

В Киеве погода на выходных тоже испортится, возможен мокрый снег и дожди.

"В Киеве завершающие дни февраля обещают также быть ветряными, влажными и с похолоданием. В дневные часы местами возможны небольшие осадки: дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха завтра снизиться до +3 +5 градусов, а завершится февраль явной прохладой – в воскресенье в столице ожидается +2 +3 градуса", - рассказала синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали о погоде в марте.

А также рассказывали о том, что в Украину движется новое похолодание.

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