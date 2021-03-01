В Украину ворвется ветер и температурные "качели": какие области зацепит

"Сегодня пройдут небольшие осадки, завтра, 2 марта, они более вероятны вечером на востоке и северо-востоке Украины. Затем умеренные осадки заявятся 5 марта в северных, западных и отчасти центральных областях. Однако все же первая половина недели побудет в Украине без каких-либо серьезных осадков", - рассказала синоптик.

Диденко предупредила украинцев о сильном ветре 2 марта.

"Во вторник, 2 марта, западный ветер будет склонять ветви деревьев на свою весеннюю сторону, замахиваться на билборды и веселить птиц - порывистый, с сильными порывами", - написала эксперт.

Температура воздуха в дневные часы завтра ожидается в пределах + 4 + 8 градусов, на востоке и северо-востоке + 1 + 4 градуса, на Западе будет теплее, + 6 + 12 градусов.

В столице 2 марта будет без осадков, но без ветра жители столицы не останутся. Температура воздуха будет от +4 до +5 градусов.

"В Киеве 2-го марта осадков не ожидается, но будет порывистый западный ветер. Ночью около нуля, днем ​​во вторник + 4 + 5 градусов. В среду-четверг в Киеве приятно потеплеет, а в течение 5, 6, 7 марта похолодает", - рассказала Диденко.