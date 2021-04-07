В Украину ворвется потепление свыше +20 градусов: дата резкой смены погоды

Так, согласно прогнозу, 8 апреля - самый холодный и мокрый день в ближайшей перспективе. Температура днем +6+9 градусов, в Одесской области - до +11 тепла. Небольшой дождь завтра на Западе и Севере. Ветер будет сильный, временами порывистый. Ночью заморозки - от -2 до +2 градусов, теплее в ночное время на Востоке и Юге - от +3 до +8.

В Киеве осадки завтра маловероятны, днем +6+8 тепла, ночью -1... +1 градусов, сильный порывистый ветер.

Скрин: Погода в Украине 8 апреля (meteo.gov.ua)

9 апреля в столице установится антициклоническая погода. Будет много солнца, осадки полностью отступят, как и сильный ветер. При этом ночью заморозки станут сильнее - от 0 до -4 мороза, а днем по стране +6+11 градусов.

В Киеве солнечно, без осадков, днем +8+10 мороза, ночью 0... -2 градуса.

Скрин: Погода в Украине 9 апреля (meteo.gov.ua)

В субботу, 10 апреля, нас ждет солнечный день с повышением температуры до +8+15 днем, ночью - все еще заморозки - от 0 до -3 мороза.

В Киеве суббота будет с солнцем, +11+13 днем, ночью - от 0 до -2 мороза.

Скрин: Погода в Украине 10 апреля (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 11 апреля, принесет еще большее тепло, но при этом небольшую облачность, а на Юге возможны незначительные осадки, в Крыму - дождь сильнее и прохладно - +7+9. На остальных территориях днем +10+17 градусов, ночью тоже станет теплее - от +2 до +9.

В Киеве днем +14+16, ночью +2+4, осадки маловероятны.

Скрин: Погода в Украине 11 апреля (meteo.gov.ua)

В понедельник, 12 апреля, нас ждет настоящая жара. Синоптики обещают +15+19, а на Востоке от +19 до +22 градусов. Исключение - Крым с +11+13 градусами. Ночью +4+10, на - Востоке +10+12. Осадки не предвидятся.

В Киеве в этот день +16+18 градусов, ночью +5+7 тепла, без осадков.

Скрин: Погода в Украине 12 апреля (meteo.gov.ua)