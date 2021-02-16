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В Украину скоро придет резкое потепление: синоптики назвали дату

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине изменится в последнюю неделю февраля. Синоптики прогнозируют потепление до плюсовых температур, а в некоторых областях ожидается свыше +10 градусов.

Об этом рассказывают синоптики Gismeteo в своем двухнедельном прогнозе.

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Судя по данным синоптиков, температура начнет повышаться уже на этих выходных, а в середине следующей недели потепление достигнет "плюсов". Причем тепло в некоторых областях будет даже ночью.

Так, в Киеве самыми теплыми днями будет 23-25 февраля. Днем будет +2... +4, ночью - около нуля. Но к концу февраля морозы вернутся, правда, не такие сильные.

В Харькове также потеплеет 24-25 февраля, во Львове и в Одессе почти вся последняя неделя февраля будет теплой.

При этом вместе с потеплением в страну придет атмосферный фронт - осадков в виде мокрого снега и дождя будет очень много.

А вот ближайшая неделя - до пятницы-субботы будет с сильными морозами.

Погода в Украине, прогноз на две недели (скрин: gismeteo.ua)

Ранее синоптики рассказали также, где в Украине будет самые лютые морозы во вторник, 16 февраля.

Также эксперты рассказали, что произойдет, когда снег в Киеве начнет таять

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