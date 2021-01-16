В Украину скоро придет резкое потепление: синоптики назвали дату

Погода в Украине изменится уже через несколько дней. Синоптики обещают, что на смену лютым морозам придет резкое потепление с дождями и показателями термометров в +5... +8 градусов.

Так, согласно прогнозу синоптиков ресурса Gismeteo, температура начнет повышаться после Крещения. Уже с 20 января столбики термометров пойдут вверх и достигнут пика уже к следующей пятнице, 22 января.

Тем временем страну скуют сильные морозы, которые будут держаться с 16 по 19 января.

В Киеве в эти дни днем ожидается -12... -17 градусов, ночью -20... -23 мороза. Осадки вероятны лишь на Крещение, а воскресенье и суббота будут солнечными днями.

Самые сильные морозы ожидаются на Востоке и Севере, немного выше температура будет на Западе, а на Юге от -6 до -13 мороза.

Погода в Украине на 10 дней (скрин: gismeteo.ua)

Ресурс Метеопрог также прогнозирует резкий скачок температуры после 20 января, но уже к концу месяца столбики термометров вновь поползут вниз к лютым морозом. По крайней мере, такой прогноз дают синоптики для Киева.

Погода в Киеве на две недели (скрин: meteoprog.ua)

К слову, вместе с похолоданием придет и магнитная буря, которая будет штормить несколько дней подряд.

Отметим, что ранее украинцам пообещали самый теплый год за всю историю наблюдений за погодой.