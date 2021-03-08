Украину накроет морозами: где будет холоднее всего

Так, 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, в центральных областях будет антициклональная погода - сухо, даже солнечно, но холодно. Ночью до -5-8 градусов, днем около нуля.

На Западе тоже без осадков, ночью -4... -7 градусов, днем -2... +2 градуса. На Севере не ожидается ни снега, ни дождей. Ночью 9-го марта здесь будет -5... -10 градусов, днем около нуля, а на Сумщине и Черниговщине местами -2... -4 градуса.

В южных областях тоже без осадков и немного теплее. Ночью -1... -4 градуса, днем +4... +7 градусов.

На Востоке Украины тоже преимущественно без осадков, лишь ночью местами небольшой снег. Ночью -5... -10 градусов, днем -3... +2 градуса.

В Киеве 9 марта ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха -5... -7 градусов, днем около нуля. Ветер северо-западный, умеренный. Без существенных осадков.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, где будут самые сильные ночные минусы во вторник, 9-го марта.

Погода в Украине 9 марта (скрин: meteo.gov.ru)