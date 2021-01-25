В Украину нагрянет циклон, а затем ударят морозы: где ждать ненастья

Погода в Украине принесет дожди и снег, а затем нагрянет новая порция морозов. Таких лютых холодов, как недавно, не будет, но порывистый ветер усилит неприятные ощущения.

Синоптик Наталка Диденко говорит, что сегодняшний день, 25 января, будет самым теплым в ближайшей перспективе. Уже завтра, 26 числа, погода начнет меняться. Причем вся неделя будет достаточно влажной и прохладной.

26 января в течение дня 0... +3 градуса, а на Западе -2... +2.

"Теплее будет погода на Востоке и Юге Украины плюс Днепропетровщина, однако на Одесщине завтра уже станет свежее", - пишет Диденко.

Что касается осадков, то ближайшей ночью дожди и снег охватят большинство областей Украины - тут разгуляется циклон.

Наталка Диденко прогнозирует, что днем 26-го циклон сдвинется на Север, поэтому осадки останутся только в северной части Украины и новая порция дождя и мокрого снега расположится вдоль полосы от Одесской области через Черкащину, Днепр до Харьковщины.

Ветер с юго-восточного сменится на юго-западный, будет порывистым, до сильного.

В Киеве ночью ожидается дождь, а затем - с переходом в мокрый снег. Из-за чего осложнится ситуация на дорогах. Днем осадки прекратятся, но ветер останется порывистым, днем похолодает до +3 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, что будет с погодой в Украине во вторник, 26 января.

Погода в Украине 26 января (скрин: hmeteo.gov.ua)

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