В Украину идут заморозки: синоптик озвучила дату

Погода в Украине 4 мая принесет с собой заморозки. Они будут на грунте в западніх, центральных и северных областях.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Заморозки ближайшей ночью придут в Украину! Наиболее вероятными они будут в западных, северных и центральных областях. Правда, небольшие и на почве, но все же - заморозки! На Юге и Востоке Украины заморозков не будет", - сообщила синоптик.

Ближайшей ночью в Украине температура воздуха ночью упадет до + 2 + 6 градусов, в восточных областях и в южной части + 6 + 12 градусов. Днем 4 мая воздух будет достаточно свежим +10 + 15 градусов, в Донецкой и Луганской областях и в южной части страны будет немного теплее, + 12 + 17 градусов.

"Будет преобладать влияние антициклона южного происхождения, поэтому в большинстве областей будет светить солнце, однако "хвост" атмосферного фронта черкнет по Северу - там днем ​​возможны небольшие дожди", - предупредила Диденко.

В Киеве ближайшая ночь будет холодной, от +3 до +5 градусов. Заморозки возможны в киевской области на грунте. Осадки не прогнозируются.

"В Киеве во вторник ночь будет ясной, звездной и холодной, +3-5 градусов. В окрестностях возможны заморозки на почве 0-2 градуса. Днем в столице потеплеет, но несильно: максимально +12 градусов", - сообщила эксперт.

Тепло в Украину ворвется уже на следующей неделе.

"Со следующего понедельника, с 10-го мая, ворвется к нам уже настоящее тепло, столбики термометров легко покажут + 20 + 25 градусов и даже выше", - обрадовала украинцев Диденко.