В Україну йдуть заморозки: синоптик озвучила дату

Погода в Україні 4 травня принесе з собою заморозки. Вони будуть на грунті в західних, центральних і північних областях.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Заморозки найближчої ночі прийдуть в Україну! Найбільш вірогідними вони будуть в західних, північних і центральних областях. Правда, невеликі і на грунті, але все ж-заморозки! На півдні та сході України заморозків не буде", - повідомила синоптик.

Найближчої ночі в Україні температура повітря вночі впаде до +2 +6 градусів, у східних областях і в південній частині +6 +12 градусів. Вдень 4 травня повітря буде досить свіжим +10 +15 градусів, в Донецькій і Луганській областях і в південній частині країни буде трохи тепліше, +12 +17 градусів.

"Переважатиме вплив антициклону південного походження, тому в більшості областей світитиме сонце, проте "хвіст" атмосферного фронту черкне Північчю - там вдень можливі невеликі дощі", - попередила Діденко.

У Києві найближча ніч буде холодною, від +3 до +5 градусів. Заморозки можливі в Київській області на грунті. Опади не прогнозуються.

"У Києві у вівторок ніч буде ясною, зоряною і холодною, + 3 + 5 градусів. В околицях можливі заморозки на грунті 0-2 градуси. Вдень у столиці потеплішає, але несильно: максимально +12 градусів", - повідомила експерт.

Тепло в Україну увірветься вже наступного тижня.

"З наступного понеділка, з 10-го травня, увірветься до нас вже справжнє тепло, стовпчики термометрів легко покажуть +20 +25 градусів і навіть вище", - порадувала українців Діденко.