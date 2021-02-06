В Украину идут снегопады и сильные морозы: каким областям стоит приготовиться

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в воскресенье, 7 февраля, ожидается холодная и в большинстве регионов будет идти сильный снег. Ночная температура местами упадет до -22 градусов, на дорогах гололедица.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке без существенных осадков. Ночная температура воздуха составит -15 -11 градусов, днем столбики термометров покажут от -12 до -6 градусов.

В южных областях синоптики прогнозируют снег, местами сильный. Ночью в регионе температура упадет до -8 -4 градусов, в дневные часы ожидается от -5 до -1 градуса. В Крыму пасмурно, ночью будет идти снег. Температура воздуха в ночные часы от -3 до -1 градуса, днем 0 +2 градуса.

Северные области накроет самыми сильными морозами, там ночью ожидается до -22 -20 градусов. Днем без существенных осадков, от -13 до -11 градусов.

Запад Украины будет засыпать снегом, местами ожидаются сильные снегопады, налипание мокрого снега. Температура воздуха в ночные часы составит от -14 до -6 градусов, на Закарпатье до -2 градусов. Днем в большинстве областей от -11 до -5 градусов, на Закарпатье +4 градуса.

В центральной части страны ожидается снег, местами сильный. Ночью от -17 до -12 градусов, днем столбики термометров покажут от -12 до -7 градусов.

В Киеве 7 февраля пройдет небольшой снег, ветер восточный, умеренный. Ночная температура составит -17 -15 градусов, днем ожидается от -12 до -10 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 7 февраля

Напомним, ранее мы писали о том, что сильные морозы в Украине затянутся надолго.

А также рассказывали о том, что синоптики назвали даты самых холодных дней в феврале.