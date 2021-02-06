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В Україну йдуть снігопади і сильні морози: яким областям варто приготуватися

Субота 06 лютого 2021 20:30
В Україну йдуть снігопади і сильні морози: яким областям варто приготуватися
Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні на неділю, 7 лютого, очікується холодна і в більшості регіонів йтиме сильний сніг. Нічна температура місцями впаде до -22 градусів, на дорогах ожеледиця.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході без істотних опадів. Нічна температура повітря становитиме -15 -11 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від -12 до -6 градусів.

У південних областях синоптики прогнозують сніг, місцями сильний. Вночі в регіоні температура впаде до -8 -4 градусів, у денні години очікується від -5 до -1 градуса. У Криму хмарно, уночі буде йти сніг. Температура повітря в нічні години від -3 до -1 градуса, вдень 0 +2 градуси.

Північні області накриє найсильнішими морозами, там вночі очікується до -22 -20 градусів. Вдень без істотних опадів, від -13 до -11 градусів.

Захід України буде засипати снігом, місцями очікуються сильні снігопади, налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі складе від -14 до -6 градусів, на Закарпатті до -2 градусів. Вдень у більшості областей від -11 до -5 градусів, на Закарпатті +4 градуси.

В центральній частині країни очікується сніг, місцями сильний. Вночі від -17 до -12 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від -12 до -7 градусів.

У Києві 7 лютого пройде невеликий сніг, вітер східний, помірний. Нічна температура складе -17 -15 градусів, вдень очікується від -12 до -10 градусів.

В Україну йдуть снігопади і сильні морози: яким областям варто приготуватися

Карта погоди в Україні на неділю, 7 лютого

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сильні морози в Україні затягнуться надовго.

А також розповідали про те, що синоптики назвали дату найхолодніших днів в лютому.

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