ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину идут морозы до -10: синоптик предупредил об изменении погоды

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 14:55
В Украину идут морозы до -10: синоптик предупредил об изменении погоды Синоптик рассказал о возможных морозах в феврале (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украину идут морозы до -10 градусов ночью. Похолодание произойдет с 23 до 25 февраля.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Также по словам эксперта, в стране могут пройти в это время снежные осадки.

Синоптик сообщил, что 25-26 февраля ожидается новый атлантический циклон с туманами и небольшими дождями, который будет прорываться вглубь Европейского континента.

"По прогнозу, во вторник-среду подойдет холодный атмосферный фронт с севера, пройдет небольшой снег и температура снизится днем ​​до -1 ..- 4 градуса, ночью -8 .- 10 градусов. В четверг - пятницу новый атлантический циклон с туманами и небольшими дождями будет прорываться вглубь Европейского континента. В Черкасской области температура повысится до 2-7 градусов тепла. Такие соревнования весны с зимой будут продолжаться и в начале марта", - написал Виталий.

Также Постригань отметил, что в последние 30 лет приход метеорологической весны изменился на более ранний срок – 28 февраля. При этом, 1 раз в 4-5 лет в конце февраля еще возможны морозы до -15-20 градусов.

Как мы писали ранее, погода в Украине в ближайшие две недели не порадует ни особо теплой погодой, ни отсутствием осадков. Ожидается одна волна похолодания уже в ближайшие дни, а вторая наступит в первые дни марта

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Погода
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
23 февраля: почему именно в эту дату был День защитника отечества
23 февраля: почему именно в эту дату был День защитника отечества