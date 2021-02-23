В Украину идут морозы до -10: синоптик предупредил об изменении погоды
В Украину идут морозы до -10 градусов ночью. Похолодание произойдет с 23 до 25 февраля.
Об этом сообщил на своей Facebook-странице глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.
Также по словам эксперта, в стране могут пройти в это время снежные осадки.
Синоптик сообщил, что 25-26 февраля ожидается новый атлантический циклон с туманами и небольшими дождями, который будет прорываться вглубь Европейского континента.
"По прогнозу, во вторник-среду подойдет холодный атмосферный фронт с севера, пройдет небольшой снег и температура снизится днем до -1 ..- 4 градуса, ночью -8 .- 10 градусов. В четверг - пятницу новый атлантический циклон с туманами и небольшими дождями будет прорываться вглубь Европейского континента. В Черкасской области температура повысится до 2-7 градусов тепла. Такие соревнования весны с зимой будут продолжаться и в начале марта", - написал Виталий.
Также Постригань отметил, что в последние 30 лет приход метеорологической весны изменился на более ранний срок – 28 февраля. При этом, 1 раз в 4-5 лет в конце февраля еще возможны морозы до -15-20 градусов.
Как мы писали ранее, погода в Украине в ближайшие две недели не порадует ни особо теплой погодой, ни отсутствием осадков. Ожидается одна волна похолодания уже в ближайшие дни, а вторая наступит в первые дни марта