ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україну йдуть морози до -10: синоптик попередив про зміну погоди

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 14:55
В Україну йдуть морози до -10: синоптик попередив про зміну погоди Синоптик розповів про можливі морози в лютому (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україну йдуть морози до -10 градусів вночі. Похолодання відбудеться з 23 до 25 лютого.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Також за словами експерта, в країні можуть пройти в цей час снігові опади.

Синоптик повідомив, що 25-26 лютого очікується новий атлантичний циклон з туманами і невеликими дощами, який буде прориватися углиб Європейського континенту.

"За прогнозом, у вівторок-середу підійде холодний атмосферний фронт з північного заходу, пройде невеликий сніг і температура знизиться вдень до -1 ..- 4 градусів, вночі -8 ..- 10 градусів. У четвер - п'ятницю новий атлантичний циклон з туманами та невеликими дощами буде прориватися углиб Європейського континенту. У Черкаській області температура підвищиться до 2-7 градусів тепла. Такі змагання весни з зимою будуть тривати й на початку березня", - написав Віталій.

Також Постригань зазначив, що в останні 30 років прихід метеорологічної весни змінився на більш ранній термін – 28 лютого. При цьому, 1 раз в 4-5 років наприкінці лютого ще можливі морози до -15-20 градусів.

Як ми писали ранішее погода в Україні в найближчі два тижні не порадує ні особливо теплою погодою, ні відсутністю опадів. Очікується одна хвиля похолодання вже в найближчі дні, а друга настане у перші дні березня

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Погода
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
23 лютого: чому саме в цю дату був День захисника вітчизни
23 лютого: чому саме в цю дату був День захисника вітчизни