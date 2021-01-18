В Украину идет первое потепление: в каких областях морозы отступят на Крещение

Погода в Украине на Крещение принесет первое потепление в некоторые области. Послабление морозов коснется лишь небольшой части страны, а полностью "морозный сезон" завершится уже 22 января.

Синоптик Наталка Диденко в Facebook рассказала, что будет с температурой 19 января и в каких регионах завтра ожидается снег.

По ее словам, "атмосферный фронт северо-западного циклона Flaviu, близкого родственника циклона Goran, черкнет снегом по западной части Украины". Кроме того, небольшой снег возможен во вторник в Крыму.

Температура будет морозной почти повсюду: ночью -17... -24 градуса, завтра днем -9... -15 градусов.

"А вот в западных областях, на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и в Черновицкой области уже почувствуются первые движения грядущего потепления, там в течение дня -4... -7 градусов", - порадовала Диденко.

В Киеве на Крещение будет морозно. Ночью до -16... -19 градусов, днем -12... -14 градусов. Серьезные осадки маловероятны. 20 января в столице морозов станет меньше, а днем 21-го ожидается оттепель.

"22-го января "плюсы" охватят практически всю Украину", - добавила синоптик.

Погода в Украине 22 января (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее климатологи призвали украинцев привыкать к изменениям климата, и погодные рекорды скоро станут для нас нормой.

Также ведущий украинский метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, что в ближайшем будущем Украину ждут сильные осадки, резкие штормовые явления и засуха весной.