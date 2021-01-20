В Украину движутся ливни с штормовым ветром: синоптики назвали дату

Погода в Украине вскоре изменится кардинально. После морозов придет потепление, которое "подтянет" осадки и усиление ветра до штормовых значений. Синоптики показали карты погоды на ближайшие пять дней, судя по которым морозная и снежная зима отступит окончательно.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, уже с завтрашнего дня в стране ожидается ветреная погода. Скорость потока будет равняться 7-12 метрам в секунду, и такая тенденция сохранится в ближайшие пять дней. Дожди накроют большую часть страны 24 января, а 25-го вероятны дожди с мокрым снегом.

Что касается погоды на завтра, 21 января, то морозы постепенно уйдут с территории Украины, а небольшое снег вероятен лишь на северо-востоке.

Днем на Западе и Юге +3+7 градусов, ночью от +1 до -4 мороза (в Николаевской и Херсонской областях ночью -7... -9). На Востоке днем -4... -10, а ночью -17... -24 градуса. На остальных территориях днем от +1 до -4, а ночью от -9 до -15 мороза.

В Киеве четверг будет уже с температурой около нуля днем, ну а ночью все еще морозно (-9... -11), осадки маловероятны.

Погода в Украине 21 января (фото: meteo.gov.ua)

22 января плюсовая температура днем ожидается уже по всей стране: на Западе и Юге +5+10, на остальных территориях от +1 до +5 градусов. Ночью по стране от +3 до -4, но на Востоке и северо-востоке -3... -8 в ночное время.

Небольшой дождь вероятен во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В Киеве в пятницу днем +2+4, ночью от -1 до -3 мороза.

В субботу 23 января дневная температура существенно не поменяется, а вот ночной мороз отступит уже по всей стране - температура ночью около нуля и до +4 градусов. Также в этот день возможен небольшой дождь на Западе.

В Киеве в субботу +2+4 днем, -1... +1 ночью, без осадков.

Погода в Украине 22-23 января (фото: meteo.gov.ua)

А вот 24 января в страну придет циклон с сильными осадками, которые минуют разве восточную часть. Днем по стране +4+8, на Юге до +12 градусов, ночью 0... +5, а в южных областях +3+7.

В Киеве также дождь, температура днем +4+6, ночью +1+3 градуса.

25 января немного похолодает на Западе, из-за чего осадки здесь будут в виде дождя с мокрым снегом. На остальных территориях - дождь (кроме Востока).

В Киеве дождь, днем +4+6, ночью +1+3 градуса.

Погода в Украине 24-25 января (фото: meteo.gov.ua)

Отметим, что про низкие температуры на Востоке 21 января и про усиление ветра написала также синоптик Наталка Диденко.

А вот метеоролог Вазира Мартазинова предупредила про экстремальную погоду, с которой украинцы будут периодически сталкиваться в ближайшие пять лет.