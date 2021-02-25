В Украину движется новая волна похолодания: синоптики назвали дату

"Температура воздуха 26-го февраля в течение дня в западной ее части будет достигать +10+16 градусов! На остальной территории также воробьям можно весело чирикать, ожидается +7+12 градусов", - пишет Диденко.

А вот на Востоке и северо-востоке Украины днем будет +5... +9 градусов.

Ночью по всей стране все еще ожидается небольшой мороз, осадки в пятницу маловероятны, прогнозирует Диденко.

Немного испортит "весеннюю картинку" порывистый некомфортный ветер.

В Киеве завтра осадки маловероятны, временами будет солнечно. Однако западный ветер будет задувать за воротник. Днем в столице предполагается около +10 градусов.

"Обязательно используйте завтрашнюю пятницу для прогулки - потому что уже в субботу-воскресенье придут осадки и похолодает", - резюмировала Диденко.

Синоптики Украинского гидрометцентра также прогнозируют, что похолодание с осадками придет в страну уже 27-28 февраля. А пятница, 26 числа будет рекордно теплой и солнечной.

Погода в Украине, прогноз на 26-28 февраля (скрин: meteo.gov.ua)