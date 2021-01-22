Украинские телеведущие покрасовались в шубах из конопли: лучше любого меха!

Ведущие "Сніданка з 1+1" Неля Шовкопляс и Егор Гордеев покрасовались в экологических шубах от украинского дизайнера с мировым именем. Изюминка зимнего наряда в том, что сделан он из волокон конопли.

Прямо в утреннем прямом эфире телеведущие открыли ежегодную престижную премию в области моды - Best Fashion Awards и вручили награду эко-дизайнеру Оксане Дево. Мастерица создает из конопляной ткани и материалов одежду, вещи для дома и даже обувь.

Дизайнер Оксана Дево (фото: пресс-служба 1+1)

Дизайнер говорит, что производство ткани из конопли является очень экологичным. Ведь в процессе расходуется на 95% меньше воды, чем при работе с хлопком.

Новость о победе в престижной премии настигла Оксану неожиданно. Ведь дизайнер думала, что ее пригласили поговорить о сознательном потреблении и экологии. Она была обескуражена, получив статуэтку.

А Егор Гордеев и Неля Шовкопляс с большим удовольствием примерили шубы из эко-материала прямо в студии.

Это натуральные легкие двусторонние шубы, что пропускают воздух, но при этом очень теплые. Их способность держать тепло оценили в Норвегии и Китае. Вместе с тем, "конопляный мех" полностью разлагается, поэтому не вредит природе.

Неля Шовкопляс, Оскана Дево, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс (фото: пресс-служба 1+1)

Основательница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская призвала украинцев быть более нравственными и экологическими и разумно потреблять.

Интересно, что украинские шубы из конопляного меха уже нашли поклонников во всем мире. Конопля - одна из древнейших сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Украине.

Ранее мы писали про украинку, которая каждый день ходила по улицам в одежде прошлых веков и прославилась.