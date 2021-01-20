Украинская ТВ-звезда похудела на 15 кг и дала ценный совет девушкам

Женя Мазур (фото: instagram.com/mongolo4ka_)

Пока все с нетерпением ждут старта пятого сезона реалити "Від пацанки до панянки", выпускницы четвертого набора Школы леди продолжают меняться вне ее стен. Наибольшее внимание приковано к победительнице "Пацанок" Жене Мазур. Ей досталось сильное искушение в виде круглой суммы выигрыша и дорогого украшения. Всех интересует один вопрос – не вернулась ли она к старой жизни? И как живет сейчас?

"Я изменилась, больше не употребляю! Потому что верю в свою значимость. Хоть наркомания – болезнь, с которой я борюсь до сих пор каждый день, верю, я сильнее ее", - делится Женя в интервью Новому каналу.

После проекта Мазур прошла лечение в реабилитационном центре. Она переехала в Киев, жила вместе со своей конкуренткой по реалити Юлей Чигринец и работала бариста в одной из столичных кофеен. Сейчас пути девушек разошлись – Женя строит новую жизнь в Одессе. И уже хвастается первыми победами.

"После проекта я похудела на 15 кг. Сбросила то, что набрала во время съемок", - с улыбкой говорит девушка.

Сейчас Женя с нетерпением ждет старта пятого сезона реалити Нового канала. На съемках выпускного бала из Школы леди она успела познакомиться с новыми "пацанками" и поделилась ценным опытом, как не поддаться искушениям прошлого.

"После выхода за двери Школы леди каждая из учениц в первую очередь должна поверить в себя. Только с верой в свои силы, в новую себя все цели будут достигнуты и все мечты сбудутся. Чтобы не вернуться к старой жизни, нужно хотеть чего-то лучшего и светлого. Необходимо помнить, как было тяжело вылезать из болота. И каждый раз при желании вернуться обратно вспоминать тот тернистый путь, который прошла. Тогда осознаешь: старая жизнь того не стоит", - советует Женя.

Победительница "Пацанок" Женя Мазур (фото: instagram.com/mongolo4ka_)

Как мы ранее писали, в сети всплыли фото участниц нового сезона культового шоу "Від пацанки до панянки".