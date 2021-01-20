Українська ТБ-зірка схудла на 15 кг і дала цінну пораду дівчатам

Женя Мазур (фото: instagram.com/mongolo4ka_)

Поки всі з нетерпінням чекають старту п'ятого сезону реаліті "Від пацанки до панянки", випускниці четвертого набору Школи леді продовжують змінюватися поза її стінами. Найбільша увага прикута до переможниці "Пацанок" Жені Мазур. Їй дісталося сильна спокуса у вигляді круглої суми виграшу і дорогої прикраси. Всіх цікавить одне питання – чи вона повернулася до старого життя? І як живе зараз?

"Я змінилася, більше не вживаю! Тому що вірю у свою значимість. Хоч наркоманія – хвороба, з якою я борюся досі кожен день, вірю, я сильніше за неї", - ділиться Женя в інтерв'ю "Новому каналу".

Після проекту Мазур пройшла лікування в реабілітаційному центрі. Вона переїхала до Києва, жила разом зі своєю конкуренткою по реаліті Юлею Чигринець і працювала бариста в одній зі столичних кав'ярень. Зараз шляхи дівчат розійшлися – Женя будує нове життя в Одесі. І вже хвалиться першими перемогами.

"Після проекту я схудла на 15 кг Скинула те, що набрала під час зйомок", - з посмішкою каже дівчина.

Зараз Женя з нетерпінням чекає старту п'ятого сезону реаліті Нового каналу. На зйомках випускного балу зі Школи леді вона встигла познайомитися з новими "пацанками" і поділилася цінним досвідом, як не піддатися спокусам минулого.

"Після виходу за двері Школи леді кожна з учениць в першу чергу повинна повірити в себе. Тільки з вірою в свої сили, в нову себе, всі мрії збудуться. Щоб не повернутися до старого життя, потрібно хотіти чогось кращого і світлого. Необхідно пам'ятати, як було важко вилазити з болота. І кожен раз при бажанні повернутися назад згадувати той тернистий шлях, який пройшла. Тоді усвідомлюєш: старе життя того не варте", - радить Женя.

Переможниця "Пацанок" Женя Мазур (фото: instagram.com/mongolo4ka_)

Як ми раніше писали, в мережі з'явилися фото учасниць нового сезону культового шоу "Від пацанки до панянки".