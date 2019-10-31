Украинская театральная команда провела первую международную премьеру спектакля "Время" в Загребе

“Время” — это спектакль-променад, который проходит в Киеве с 2017 года. Это формат, с помощью которого U!ZAHVATI переосмысляет город и показывает его с новой стороны. Однажды, гостем спектакля “Время” стал Ивица Пирич, почетный консул Украины в Хорватии. Его затронул этот опыт, поэтому он предложил U!ZAHVATI сделать такую постановку в Загребе.

Украинская команда адаптировала “Время” вместе с местным театром ZKM-Theatre, для которых это был первый опыт постановки в формате сайт-специфик. Весь процесс от переговоров до завершения постановки занял полгода.

Время в Киеве и в Загребе — это разные спектакли, потому что каждый город диктует свою историю. “Если я вижу локацию с зеркальными фонтанами и зданиями, я не могу не вплести ее в историю. Я как режиссер-постановщик могу заговорить о том, что человек может идти разными путями, но приходит к одному результату”, — рассказывает Полина Бараниченко.

Украинская команда U!ZAHVATI должна была не перенести готовый спектакль-променад из одного города в другой, а вместе с местной командой переосмыслить идею спектакля и переложить ее на понятный для жителей Загреба контекст. Так в постановке появилась и хорватская музыка, и новые эпизоды, и даже новый, неспешный темпоритм присущий хорватам.

“Время” для хорватов стало не привезенным украинским проектом, а новым взглядом на их столицу. О своих впечатлениях пишут и журналисты рейтинговых СМИ Vecernji.hr и ZG-Kult. Они говорят, что “Время” — жизнеутверждающий спектакль, энергия которого остается с тобой после его окончания.

“Я рад, что культурный диалог двух стран состоялся. “Время” может жить в любой европейской столице. Загреб стал первым городом в этом культурном европейском маршруте”, — говорит Ивица Пирич.

На этом U!ZAHVATI останавливаться не планируют, они уже ведут переговоры с представителями других стран.