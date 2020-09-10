Украинская певица сняла 4 клипа за 10 часов: все они - о женских историях

NEKA выпустила новый альбом "Справжня" (фото: пресс-служба певицы)

NEKA презентовала мини-альбом, в котором поет о женщинах - искренних, умеющих чувствовать и жить на тысячу процентов

Украинская певица Ольга Нека, известная по работе с группами KAZKA, НЕАНГЕЛЫ, Веркой Сердючкой, выпустила visual lyrics album “Справжня”. Он состоит из четырех видео, одно из которых - на абсолютно новую песню.

Сама Ольга признается, что этот опыт был для нее достаточно сложным. За десять часов надо было снять четыре видео на четыре песни.

"У меня достаточно богатый съемочный опыт, я один раз даже работала в Голливуде - когда вместе с командой Верки Сердючки мы снимались в блокбастере “Шпионка”. Но все, что касается моего личного проекта NEKA, - для меня особо волнительно. Сразу забываешь, что ты на сцене полтора десятка лет, неоднократно выступала на стадионах и снималась в крупнейших вокальных шоу", - признается Оля.

"Десять часов подряд я работала на камеру фактически одна и весь фокус внимания был только на мне. Один из костюмов внезапно оказался мегажарким и с меня сошло несколько литров воды. Я не до конца довольна результатом - и это круто, ведь есть еще над чем работать и в чем становиться лучше!" - отмечает певица.

NEKA (фото: пресс-служба певицы)

Напомним, что в предыдущих своих треках Нека объявляла бойкот семейной жизни и пела гимн для сильных женщин. Новую песню “После нас” Ольга посвятила людям, которых уже нет в нашей жизни.

"Каждый найдет в ней того, кого потерял. К сожалению, у всех такие есть. Когда мы записывали ее, я вспоминала бабушку, которой нет с нами очень давно. Я была юной, когда ее не стало, и в тот момент земля рухнула под моими ногами… Думаю, каждый человек сможет почувствовать в этой истории свои драмы и грустные моменты жизни", - рассказывает артистка.

Четыре абсолютно разные по характеру песни объединяет не только то, что их написал близкий друг и креативный продюсер артистки, телеведущий DONTSOV, но и то, что все они - о женских историях.

"Лирические героини этих треков - разные женщины. Игривые, любящие до беспамятства, открытые и желающие. Но все они - искренние, умеют чувствовать и жить на тысячу процентов!" - подытожила Ольга.

NEKA выпустила альбом "Справжня"

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