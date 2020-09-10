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Українська співачка зняла 4 кліпи за 10 годин: всі вони - про жіночі історії

Четвер 10 вересня 2020 13:27
Українська співачка зняла 4 кліпи за 10 годин: всі вони - про жіночі історії
NEKA випустила новий альбом "Справжня" (фото: прес-служба співачки)
Автор: Lite

NEKA презентувала міні-альбом, в якому співає про жінок - щирих, які вміють відчувати і жити на тисячу відсотків

Українська співачка Ольга Нека, відома по роботі з групами KAZKA, НЕАНГЕЛИ, Вєркою Сердючкою, випустила visual lyrics album "Справжня". Він складається з чотирьох відео, одне з яких - на абсолютно нову пісню.

Сама Ольга зізнається, що цей досвід був для неї досить складним. За десять годин треба було зняти чотири відео на чотири пісні.

"У мене достатньо багатий знімальний досвід, я один раз навіть працювала в Голлівуді - коли разом з командою Вєрки Сердючки ми знімалися в блокбастері "Шпигунка". Але все, що стосується мого особистого проекту NEKA, - для мене особливо хвилююче. Відразу забуваєш, що ти на сцені півтора десятка років, неодноразово виступала на стадіонах і знімалася в найбільших вокальних шоу", - зізнається Оля.

"Десять годин поспіль я працювала на камеру фактично одна і весь фокус уваги був тільки на мені. Один з костюмів раптово виявився мегажарким і з мене зійшло кілька літрів води. Я не до кінця задоволена результатом - і це круто, адже є ще над чим працювати і ставати в чому краще!" - зазначає співачка.

Українська співачка зняла 4 кліпи за 10 годин: всі вони - про жіночі історії

NEKA (фото: прес-служба співачки)

Нагадаємо, що в попередніх своїх треках Нека оголошувала бойкот сімейному життю і співала гімн для сильних жінок. Нову пісню "После нас" Ольга присвятила людям, яких вже немає в нашому житті.

"Кожен знайде в ній того, кого втратив. На жаль, у всіх такі є. Коли ми записували її, я згадувала бабусю, якої немає з нами дуже давно. Я була юною, коли її не стало, і в той момент земля впала під моїми ногами... Думаю, кожна людина зможе відчути в цій історії свої драми і сумні моменти життя", - розповідає артистка.

Чотири абсолютно різні за характером пісні об'єднує не тільки те, що їх написав близький друг і креативний продюсер артистки, телеведучий DONTSOV, але і те, що всі вони - про жіночі історії.

"Ліричні героїні цих треків - різні жінки. Грайливі, закохані до безтями, відкриті і бажані. Але всі вони - щирі, вміють відчувати і жити на тисячу відсотків!" - підсумувала Ольга.

NEKA випустила альбом "Справжня"

Раніше Настя Каменських висловилася про хейт і озвучила заповітну мрію.

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