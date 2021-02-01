В Україні різко потеплішає і почне заливати дощами: яким областям не пощастить

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні найближчими днями буде теплою, але більшість областей країни почне заливати дощами. Місцями збережуться морози в нічні години.

Як повідомляє Український гідрометцентр, у вівторок, 2 лютого, сильні дощі захоплять схід країни. Місцями можливий мокрий сніг та сніг з дощем. Нічна температура буде коливатися від +1 до +4 градусів, вдень очікується від +4 до +8 градусів.

У південних областях дощі захоплять Херсон та Крим, в інших областях без істотних опадів. Вночі від -2 до +2 градусів, у Херсоні до +4 градусів. Вдень від +2 до +8 градусів. У Криму дощ, вночі +9 +11 градусів, вдень від +11 до +13 градусів.

На півночі сухо, невелика хмарність. Нічна температура знизиться до -11 -9 градусів, вдень від -5 до -3 градусів.

Тепло захопить західні області країни, там буде сухо і ясно, невелика хмарність. Вночі від -5 до -2 градусів, вдень від +1 до +5 градусів, місцями до +7 градусів.

В центральній частині країни вночі пройде невеликий сніг, температура від -3 до -1 градуса, вдень сухо, від 0 до +3 градусів.

У Києві 2 лютого невеликий сніг очікується вночі, вдень сухо. Температура повітря вночі від -10 до -8 градусів, вдень від -5 до -3 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 2 лютого

У середу, 3 лютого дощі захоплять західні області, в інших регіонах без істотних опадів. На сході, півдні та частково на заході вночі очікується від +1 до +3 градусів, вдень від +4 до +8 градусів. У західних областях, на півночі та в центрі вночі від -5 до -2 градусів, вдень від +1 до +5 градусів.

У Києві 3 лютого невеликий мокрий сніг, сильний вітер з поривами. Вночі -6 -4 градуси, вдень від +1 до +3 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 3 лютого

У четвер, 4 лютого, дощі охоплять всю територію України, а морози відступлять. Місцями очікується від -1 до +1 градуса в нічні години, у більшості областей від +2 до +5 градусів. Вдень від +3 до +6 градусів, місцями до +7 +9 градусів.

У Києві 4 лютого буде йти дощ, очікується штормовий вітер. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень +3 +5 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 4 лютого

У п'ятницю, 5 лютого, невеликий мокрий сніг та сніг з дощем очікується тільки на сході країни, в інших регіонах буде сухо. Висока температура повітря збережеться тільки на півдні, в інших знову почне опускатися. Вночі очікується від -2 до +3 градусів, вдень від 0 до +5 градусів. На півночі вночі -10 -8 градусів, вдень -7 -5 градусів.

У Києві 5 лютого сильний штормовий вітер, вночі можливий сніг. Температура повітря вночі становитиме -7 -5 градусів, вдень від -5 до -3 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 5 лютого

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про різке потепління, а потім знову вдарять морози.

А також розповідали про те, що з'явився детальний прогноз погоди на лютий 2021.