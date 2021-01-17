В Украине резко потеплеет, но морозы вернутся: синоптик дал прогноз до конца января

Погода в Украине до конца января будет кардинально меняться. Уже сегодня, в ночь на 17 января, морозы будут достигать -23 градусов в востоке страны, по данным Gismeteo. Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Владислав Билык решил уточнить, как будет меняться ситуация с погодой до конца месяц.

Синоптик уточняет, что в ближайшие дни в Украине задержится морозная погода. А в конце января придет оттепель, которая снова сменится морозами. В некоторых регионах "минусы" будут достигать отметки в 20 градусов. Об этом Владислав Билык заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"На выходные нас ждет морозная погода, вся территория Украины будет в холодном воздухе, ночные температуры 15-20 градусов. На юге немного теплее - около 10-15 градусов мороза. А кое-где, на севере, на западе даже до 22-23 градусов мороза, это ночные температуры. А дневные температуры 10-15 градусов, также довольно прохладно", - сказал синоптик.

Специалист подчеркивает, что мощные морозы, которые будут наблюдаться на этих выходных, продержатся в Украине до 20-21 января. До 25-26 января они полностью ослабнут и начнется оттепель. Днем температуры будут около 0, ночные в пределах 1-6 мороза.

"2-3 дня продержится теплая погода, с осадками в виде дождя, мокрого снега. И с конца января мы снова ощутим похолодание, но это будет уже больше касаться востока страны. Там будут морозы до 20 градусов в начале февраля", - рассказал Билык.

Напомним, что ранее эксперты дали советы, как правильно ездить в снегопад и сильные морозы.

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