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В Украине резко поменяется погода: в какие области нагрянет зимняя стихия

Новина українською → Среда 03 марта 2021 20:50
В Украине резко поменяется погода: в какие области нагрянет зимняя стихия Погода в Украине резко поменяется (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине резко поменяется с атмосферным фронтом в пятницу, 5 марта. После очень теплого и сухого четверга, 4-го числа, в страну нагрянут дожди с мокрым снегом, причем в некоторых областях осадки будут очень сильными.

Прогнозом на три дня с нами поделились синоптики Украинского гидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, 4 марта, станет самым теплым днем в ближайшей перспективе. По стране установится сухая солнечная погода с температурой от +7 до +14 градусов, прохладнее будет на северо-востоке - от +6 до +8. При этом ночью ожидаются небольшие заморозки.

В Киеве в четверг сухо, днем +9+11, ночью от 0 до -2 мороза.

В Украине резко поменяется погода: в какие области нагрянет зимняя стихия

Погода в Украине 4 марта (скрин: meteo.gov.ua)

А вот 5 марта атмосферный фронт принесет мокрый снег и дожди. Осадки ожидаются почти везде, кроме Юга. Температура снизится до +1+6 градусов, лишь на Юге сохранится тепло +7+12 градусов.

В Киеве +2+4 в течение суток, мокрый снег, дождь.

В Украине резко поменяется погода: в какие области нагрянет зимняя стихия

Погода в Украине 5 марта (скрин: meteo.gov.ua)

6 марта прохладный воздух доберется и до южных областей, но в этот день осадки маловероятны. Днем от 0 до +5 градусов, а ночью -2... -6 мороза, на Юге в ночное время от +1 до -2 градусов.

В Киеве днем 0... +2, ночью -4... -6, без осадков.

В Украине резко поменяется погода: в какие области нагрянет зимняя стихия

Погода в Украине 6 марта (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики предупредили, что в Украину в марте вернутся 10-градусные морозы.

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