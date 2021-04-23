В Украине резко изменится погода: спасатели и синоптики бьют тревогу

Впереди нас ждут заморозки

В Укргидрометцентре предупреждают о сильных заморозках 23-27 апреля.

Так, в ночь на 23 апреля, температура ночью опустится до +2+7 градусов тепла, в западных областях на поверхности почвы заморозки 0... -5 градусов. Днем воздух прогреется до +8+13 градусов. В южных и восточных областях будет еще тепло, +14+19 градусов.

Дальше заморозки ожидаются уже по всей Украине.

"Ночью 24 апреля в западных и северных областях, ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый). В южных, 24 апреля и в центральных областях - заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Какой будет погода сегодня, 23 апреля

Синоптики прогнозируют, что на западе, севере и в части центральных областей сегодня днем +9+13, на юге и востоке все еще тепло, +12+18. Ночью на западе +2+5, на остальной территории +4+7.

Дожди завтра почти по всей Украине, но в Хмельницкой, Житомирской, Киевской области и в Крыму вероятность осадков - ниже.

Ожидается сильный ветер - от 7 до 12 метров в секунду.

Скрин: Погода в Украине 23 апреля (meteo.gov.ua)

В Киеве будет снег

Согласно данным ресурса Gismeteo, в Киеве до конца апреля будет холодная погода с дождями и грозами.

На Вербное воскресенье, 25 апреля, синоптики обещают снег, а 27 апреля - заморозки. С 23 по 27 число температура будет +8+10 днем, 28-го потеплеет до +14 градусов, а 29 апреля - 1 мая - снова похолодает до +9+10 градусов.

Скрин: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)