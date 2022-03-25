Ухаживаем за проблемной кожей без доступа к спецсредствам. Как спасти лицо

Проблемная кожа нуждается в специальном уходе, чтобы поддерживать здоровье и красоту. Однако сейчас, в условиях войны, доступ к необходимым средствам не всегда возможен.
Как спасти лицо, рассказала группа врачей-блогеров, которую ведут страницу sviy.doc в Instagram.
Увлажнение
В случае недоступных средств для взрослых/детей забываем об эстетике и в первую очередь думаем о физиологии кожи. Восстановить липидный слой труднее, чем предупредить его разрушение.
Обеспечение очистки снижает активность бактерий, снимает избыток кожного сала. Очищаем кожу раз в день. Если кожа сухая, то можно раз в несколько дней.
Работа с проблемами
В условиях недоступности стандартных средств важно не перестараться и не навредить. Восстанавливать труднее. Кислоты в низких концентрациях - оптимальный вариант. Особенно, если есть в форме дисков. Режем на несколько частей, чтобы хватило надольше.
Специальное лечение
Средства делим/минимизируем, чтобы растянуть на более долгий период. Это лучше, чем остаться без ничего. Дозу лекарства снижаем до минимально возможной, но продлеваем в дальнейшем срок приема.
Врачи посоветовали сейчас думать в большей степени о комфорте кожи и отталкиваться от ощутимых проблем: сухость, сальность, раздражение. А про морщины, акне и тому подобное будем думать потом.
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