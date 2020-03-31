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Участница Від пацанки до панянки 4 решилась на признание об ужасных вещах

Lite » Стиль жизни 31.03.2020 - 13:04
Участница Від пацанки до панянки 4 решилась на признание об ужасных вещах
Фото: Новый канал

Героиня реалити Нового канала Екатерина Большакова призналась, что ей пришлось пережить в интернате

22-летняя «пацанка» из Николаева неоднократно становилась жертвой сексуального насилия. В первый раз девушку изнасиловал ее отчим, а во второй это произошло уже в интернате, куда Катя попала после смерти того же отчима и матери.

– За школой был прицеп, и там была наша халабуда, – вспоминает участница «Від пацанки до панянки». – Мы прятались там с девочками и курили. Однажды попросила их уйти – у меня было плохое настроение, и я захотела остаться в одиночестве. Виню себя за тот выбор. Потому что ко мне в халабуду пришло трое парней. До сих пор помню их имена – Саша, Вова и Игорь. Они раздели меня и взяли по очереди.

Участница Від пацанки до панянки 4 решилась на признание об ужасных вещах

На этом насилие со стороны ребят не закончилось – они угрожали «пацанке», что покажут видео, снятое в прицепе, всем. В том числе ее дедушке.

– Из родных людей у меня остался только дедушка, – со слезами на глазах делится Катя Большакова. – Но он не мог забрать меня после смерти мамы из-за проблем с сердцем. Так я попала в интернат. Поэтому, когда один из ребят пригрозил, что покажет видео дедушке, если не пересплю с ним, я очень пугалась. Боялась, что дед неправильно меня поймет.

До разговора с психологом реалити Нового канала Наталией Борисовой «пацанка» не рассказывала об этой ситуации ни одному взрослому человеку. Думала, что ей не поверят, как когда-то не поверили одноклассницы в интернате.

– После изнасилования я рассказала обо всем, что произошло, девочкам, – вспоминает участница «Від пацанки до панянки». – И только одна мне поверила. Остальные оскорбляли, называли девушкой легкого поведения. Если бы сейчас встретила тех парней, то, не раздумывая, убила бы их. Я не понимаю, что в голове у людей, которые насилуют детей.

Участница Від пацанки до панянки 4 решилась на признание об ужасных вещах

Психолог проекта заверила, что в данной ситуации Катиной вины нет. Но сможет ли «пацанка» пережить это и простить, покажет время.

Новые выпуски реалити «Від пацанки до панянки» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

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