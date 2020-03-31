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Учасниця Від пацанки до панянки 4 зважилася на визнання про жахливі речі

Lite » Стиль життя 31.03.2020 - 13:04
Учасниця Від пацанки до панянки 4 зважилася на визнання про жахливі речі
Фото: Новий канал

Героїня реаліті Нового каналу Катерина Большакова зізналася, що їй довелося пережити в інтернаті

22-річна «пацанка» з Миколаєва неодноразово ставала жертвою сексуального насильства. У перший раз дівчину зґвалтував її вітчим, а вдруге це сталося вже в інтернаті, куди Катя потрапила після смерті того ж вітчима та матері.

– За школою був причіп, і там була наша халабуда, – згадує учасниця «Від пацанки до панянки». – Ми ховалися там з дівчатами і курили. Одного разу попросила їх піти – у мене був поганий настрій, і я захотіла залишитися на самоті. Звинувачую себе за той вибір. Тому що до мене в халабуду прийшло троє хлопців. Досі пам'ятаю їх імена – Саша, Вова і Ігор. Вони роздягнули мене і взяли по черзі.

Учасниця Від пацанки до панянки 4 зважилася на визнання про жахливі речі

На цьому насильство з боку хлопців не закінчилося – вони погрожували «пацанке», що покажуть відео, зняте в причепі, всім. В тому числі її дідуся.

– З рідних людей у мене залишився тільки дідусь, – зі сльозами на очах ділиться Катя Большакова. – Але він не міг забрати мене після смерті мами з-за проблем з серцем. Так я потрапила в інтернат. Тому, коли один з хлопців пригрозив, що покаже відео дідуся, якщо не пересплю з ним, я дуже лякалася. Боялася, що дід неправильно мене зрозуміє.

До розмови з психологом реаліті Нового каналу Наталією Борисової «пацанка» не розповідала про цю ситуацію жодній дорослій людині. Думала, що їй не повірять, як коли-то не повірили однокласниці в інтернаті.

– Після зґвалтування я розповіла про все, що сталося, дівчаткам, – згадує учасниця «Від пацанки до панянки». І лише одна мені повірила. Інші ображали, називали дівчиною легкої поведінки. Якщо б зараз зустріла тих хлопців, то, не роздумуючи, вбила б їх. Я не розумію, що в голові у людей, які ґвалтують дітей.

Учасниця Від пацанки до панянки 4 зважилася на визнання про жахливі речі

Психолог проекту запевнила, що в даній ситуації Катіної провини немає. Але чи зможе «пацанка» пережити це і пробачити, покаже час.

Нові випуски реаліті «Від пацанки до панянки» – по понеділках о 19:00 на Новому каналі!

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