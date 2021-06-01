Цибульская откровенно высказалась об отношениях с DZIDZIO: "он - когут, и я - с перцем"

Артистка отметила, что познакомилась с DZIDZIO еще во времен окончания школы, когда только собиралась поступать в ВУЗ. Именно благодаря настоятельным рекомендациям Хомы, который сразу понял, что ее призвание - сцена, Оля и стала учиться в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств, хотя до этого планировала выбрать совершенно другую специальность - медицинскую.

"Мы с Мишей знаем друг друга с детства, с "зеленого-сопливого". Потому что это были школьные годы, возможно у него был уже 1-й курс. И он видит, сколько сделано у меня, и я вижу, сколько сделано в него", - рассказала певица.

Также Цибульская добавила, что они откровенно делятся друг с другом всеми историями, с которыми столкнулись на тернистом пути к успеху.

"Мы знаем, друг другу на ухо рассказывали, сколько г***а пришлось съесть и сколько всего пережить, что я его люблю всем сердцем - как брата, как человека, как профессионала", - подчеркивает она.

Цибульская призналась, что всегда молится о нем Богу, и просит, чтобы у DZIDZIO все было хорошо.

"Потому что он замечательный артист. Надеюсь, что он так же меня любит, надеюсь, что это взаимно", - улыбается Оля.

Отвечая на вопрос ведущей Натальи Влащенко, может ли Хома стать для нее больше, чем другом, Цибульская четко дала понять, что это не так. Мол, если бы такие намерения у нее возникали раньше, давно бы уже были вместе.

"Нет. Если бы мы должны были стать один для другого нечто большим, мы сделали бы это давным-давно. Если бы это должно было произойти, это могло бы произойти в любой момент", - объяснила артистка.

Цибульская называет DZIDZIO харизматичным и темпераментным, и саму себя тоже довольно бойкой.

"Он - "петух когут", и я - с перцем. И если бы я хотела этого мужчину, то меня бы ничего не остановило давным-давно. Поэтому - нет", - резюмировала певица.

Оля Цибульская и DZIDZIO (фото: instagram.com/cybulskaya)